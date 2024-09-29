الرياضة

الخليج يخسر أمام ماغديبورغ في كأس العالم للأندية لكرة اليد

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      29 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

خسر فريق الخليج لكرة اليد مباراته الثانية في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” 2024 المقامة بمصر، على يد نظيره ماغديبورغ الألماني حامل لقب البطولة بنتيجة 35-28.

وكان الخليج قد نجح في الفوز في مباراته الأولى أمام كاليفورنيا إيغلز الأمريكي الجمعة الماضي، قبل أن يخسر أمام ماغديبورغ الألماني اليوم الأحد.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم ماغديبورغ الألماني بنتيجة 14-13، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني.

ويشارك الخليج في كأس العالم للأندية لكرة اليد للنسخة الثالثة تواليًا؛ حيث حقق المركز السادس في النسختين الماضيتين.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *