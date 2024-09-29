الخليج يخسر أمام ماغديبورغ في كأس العالم للأندية لكرة اليد

البلاد- جدة
خسر فريق الخليج لكرة اليد مباراته الثانية في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” 2024 المقامة بمصر، على يد نظيره ماغديبورغ الألماني حامل لقب البطولة بنتيجة 35-28.
وكان الخليج قد نجح في الفوز في مباراته الأولى أمام كاليفورنيا إيغلز الأمريكي الجمعة الماضي، قبل أن يخسر أمام ماغديبورغ الألماني اليوم الأحد.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم ماغديبورغ الألماني بنتيجة 14-13، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني.
ويشارك الخليج في كأس العالم للأندية لكرة اليد للنسخة الثالثة تواليًا؛ حيث حقق المركز السادس في النسختين الماضيتين.