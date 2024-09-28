في موسم الرياض| السعودية تستضيف بطولة 6 Kings Slam للتنس بجوائز تاريخية

البلاد- جدة
كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن الفيديو التشويقي لبطولة التنس العالمية المزمع إقامتها الشهر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة نجوم اللعبة.
ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، الفيديو التشويقي للبطولة المرتقبة التي ستحمل اسم “6 Kings Slam “، مع الإشارة إلى 6 نجوم سيشاركون فيها.
وتضم قائمة النجوم الـ6 النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال، ومواطنه الواعد كارلوس ألكاراز، بجانب الأسطورة الصربي نفواك ديوكوفيتش الأكثر تتويجًا بالبطولات الكبرى (غراند سلام)، والروسي دانييل ميدفيديف، والإيطالي يانيك سينر، والدنماركي هولغر رونه.
وأكد منشور معالي تركي آل الشيخ، أن البطولة ستقام على مدار أيام 16 و17 و19 أكتوبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض.
6 Kings Slam.. عرض تشويقي مبهر
صور العرض التشويقي، ذو الميزانية المرتفعة، الذي أخرجه لوس بيريز، النجوم المتنافسين وهم يخوضون معركة عبر مشاهد تاريخية مختلفة، بتكلفة إنتاجية تنافس قيمة فيلم هوليوودي ضخم.
ويتبع العرض تنسيق كل مشارك في مشاهد تاريخية مختلفة مع إشارات مختلفة إلى جنسياتهم وأساليب لعبهم المنتشرة في جميع أنحاء الفيلم.
– جائزة تاريخية
من جانب آخر، كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن البطولة المنتظرة ستشهد منح جائزة تاريخية للفائز، ستكون هي الأكبر في تاريخ بطولات التنس على مر العصور، رغم حقيقة أنها بطولة استعراضية، ولن يتم منح أي نقاط رسمية في التصنيف العالمي للفائز بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن كل لاعب من اللاعبين الستة المشاركين في البطولة سيحصل على 1.12 مليون إسترليني؛ نظير مجرد المشاركة، وهو مبلغ يتجاوز بكثير المبلغ الذي يحصل عليه الخاسر في نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الكبرى في موسم التنس.
وأكدت أن الفائز باللقب سيحصل على مبلغ ضخم قدره 4.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يقرب من ضعف أعلى مبلغ سابق في تاريخ اللعبة، الذي تم منحه للفائز ببطولة أمريكا المفتوحة عام 2024 يانيك سينر.
Djokovic @DjokerNole, Nadal @RafaelNadal, Alcaraz @Carlosalcaraz, Sinner @janniksin, Medvedev @daniilMedwed, and Rune @holgerrune2003
6 Kings 👑 One Throne 🎾 Who will emerge victorious in the ultimate battle at this Riyadh Season? 🔥🇸🇦
The Venue 📍
October 16 – 17 – 19 🗓️… pic.twitter.com/qumLRFPpQS
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 28, 2024