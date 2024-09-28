طريقة عمل مهلبية النسكافيه بالكراميل

المهلبية من الحلوي السهلة والسريعة والتي لها عدة طرق تحضير وتقديم بينها لمحبي القهوة تلك الطريقة

المقادير اللازمة

4 كوب حليب

2 كوب كريمة

8 ملعقة كبيرة نشا الذرة

كوب سكر او كمية بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة فانيليا اختياري

نصف كوب نسكافيه مذوب في نصف كوب ماء

للكراميل

2 كوب سكر

نصف كوب عسل الذرة

طريقة العمل

يقلب النشا مع خليط النسكافيه والماء ويترك جانباً

يرفع الحليب والكريمة والسكر علي النار حتي يغلي

يضاف له خليط النسكافيه ونستمر بالتحريك حتي يغلي ويثقل قوامه

يرفع عن النار

ويضاف له الفانيليا حال استخدامها

يصب الخليط في اكواب التقديم ويترك ليبرد تماماً

في تلك الاثناء نقوم بتحضير الكراميل

يرفع السكر علي النار حتي يتكرمل ويصبح كراميل ذهبي دون ان يقلب

يضاف له عسل الذرة ويقلب حتي يذوب ويغلي

يرفع عن النار ويترك دقائق حتي يبرد

تصب طبقة الكراميل اعلي المهلبية

وتقدم مزينة بالشوكولاتة المبشورة او حبوب القهوة بحسب الرغبة