المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سويسرول المانجو بالكريمة

نيفين عباسaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      28 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المانجو لها عدة طرق للتقديم والتحضير ولعل من أبرز الطرق لتقديم المانجو مع كيك السويسرول الهش وحشوة الكريمة

المقادير اللازمة

للكيك السويسرول
2 حبة بيض
1/8 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة خل أبيض
كوب إلا ربع دقيق منخول
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة بيكينج بودر
ملعقة كبيرة نشا الذرة
قليل من قطرات مركز نكهة المانجو (إختياري)
نصف كوب سكر أبيض
نصف كوب سكر بودرة
نصف كوب حليب
2 ملعقة كبيرة زيت

للكريمة
300 ملل كريمة خفق
ربع كوب سكر بودرة
مكعبات مانجو طازجة
سكر بودرة للتزيين مع مربعات مانجو واوراق نعناع

طريقة العمل

الكريمة
تخفق الكريمة والسكر حتي نحصل علي قوام صلب
تحفظ بالثلاجة حتي تتماسك

السويسرول
يفصل الصفار عن البياض
يخفق بياض البيض مع الملح والخل والسكر البودرة حتي نحصل علي قوام مارينج
في وعاء آخر
يخفق بمضرب يدوي الصفار والسكر الأبيض والفانيليا وخلاصة المانجو
يضاف للصفار الدقيق والبيكينج بودر والنشا ويقلب
يضاف لهم الحليب والزيت ويقلب
يضاف ملعقة كبيرة ممتلئة من خليط البياض للصفار ويقلب
تكرر العملية حتي الانتهاء من تقليب كمية البياض مع الصفار ودمهجم جيدًا معاً
يصب الخليط في صينية مستطيلة 30*40 مبطنة بورق خبز
تخبز في فرن مسخن مسبقًا علي حرارة 180 لمدة 20 دقيقة أن حتي يصبح الكيك ذهبي
يرفع من الفرن ويقلب علي ورق زبدة
ينزع ورق الزبدة اسفل الكيك
ثم يقلب مرة اخري ويترك دقائق ليبرد
نحضر الكريمة
تغطي الكيكة بكمية جيدة من الكريمة
ثم توضع للكريمة كمية المانجو المقطعة
تلف الكيكة رول وتلف بإحكام بواسطة ورق غذائي شفاف
تترك بالثلاجة 6 ساعات علي الأقل
تخرج من الثلاجة وتقطع سويسرول
ترش بالسكر البودرة
وتزين كل قطعة بقليل من الكريمة والمانجو المربعات وورق النعناع
تقدم باردة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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