طريقة عمل سويسرول المانجو بالكريمة

المانجو لها عدة طرق للتقديم والتحضير ولعل من أبرز الطرق لتقديم المانجو مع كيك السويسرول الهش وحشوة الكريمة
المقادير اللازمة
للكيك السويسرول
2 حبة بيض
1/8 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة خل أبيض
كوب إلا ربع دقيق منخول
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة بيكينج بودر
ملعقة كبيرة نشا الذرة
قليل من قطرات مركز نكهة المانجو (إختياري)
نصف كوب سكر أبيض
نصف كوب سكر بودرة
نصف كوب حليب
2 ملعقة كبيرة زيت
للكريمة
300 ملل كريمة خفق
ربع كوب سكر بودرة
مكعبات مانجو طازجة
سكر بودرة للتزيين مع مربعات مانجو واوراق نعناع
طريقة العمل
الكريمة
تخفق الكريمة والسكر حتي نحصل علي قوام صلب
تحفظ بالثلاجة حتي تتماسك
السويسرول
يفصل الصفار عن البياض
يخفق بياض البيض مع الملح والخل والسكر البودرة حتي نحصل علي قوام مارينج
في وعاء آخر
يخفق بمضرب يدوي الصفار والسكر الأبيض والفانيليا وخلاصة المانجو
يضاف للصفار الدقيق والبيكينج بودر والنشا ويقلب
يضاف لهم الحليب والزيت ويقلب
يضاف ملعقة كبيرة ممتلئة من خليط البياض للصفار ويقلب
تكرر العملية حتي الانتهاء من تقليب كمية البياض مع الصفار ودمهجم جيدًا معاً
يصب الخليط في صينية مستطيلة 30*40 مبطنة بورق خبز
تخبز في فرن مسخن مسبقًا علي حرارة 180 لمدة 20 دقيقة أن حتي يصبح الكيك ذهبي
يرفع من الفرن ويقلب علي ورق زبدة
ينزع ورق الزبدة اسفل الكيك
ثم يقلب مرة اخري ويترك دقائق ليبرد
نحضر الكريمة
تغطي الكيكة بكمية جيدة من الكريمة
ثم توضع للكريمة كمية المانجو المقطعة
تلف الكيكة رول وتلف بإحكام بواسطة ورق غذائي شفاف
تترك بالثلاجة 6 ساعات علي الأقل
تخرج من الثلاجة وتقطع سويسرول
ترش بالسكر البودرة
وتزين كل قطعة بقليل من الكريمة والمانجو المربعات وورق النعناع
تقدم باردة