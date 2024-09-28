طريقة عمل سويسرول المانجو بالكريمة

المانجو لها عدة طرق للتقديم والتحضير ولعل من أبرز الطرق لتقديم المانجو مع كيك السويسرول الهش وحشوة الكريمة

المقادير اللازمة

للكيك السويسرول

2 حبة بيض

1/8 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة خل أبيض

كوب إلا ربع دقيق منخول

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة نشا الذرة

قليل من قطرات مركز نكهة المانجو (إختياري)

نصف كوب سكر أبيض

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب حليب

2 ملعقة كبيرة زيت

للكريمة

300 ملل كريمة خفق

ربع كوب سكر بودرة

مكعبات مانجو طازجة

سكر بودرة للتزيين مع مربعات مانجو واوراق نعناع

طريقة العمل

الكريمة

تخفق الكريمة والسكر حتي نحصل علي قوام صلب

تحفظ بالثلاجة حتي تتماسك

السويسرول

يفصل الصفار عن البياض

يخفق بياض البيض مع الملح والخل والسكر البودرة حتي نحصل علي قوام مارينج

في وعاء آخر

يخفق بمضرب يدوي الصفار والسكر الأبيض والفانيليا وخلاصة المانجو

يضاف للصفار الدقيق والبيكينج بودر والنشا ويقلب

يضاف لهم الحليب والزيت ويقلب

يضاف ملعقة كبيرة ممتلئة من خليط البياض للصفار ويقلب

تكرر العملية حتي الانتهاء من تقليب كمية البياض مع الصفار ودمهجم جيدًا معاً

يصب الخليط في صينية مستطيلة 30*40 مبطنة بورق خبز

تخبز في فرن مسخن مسبقًا علي حرارة 180 لمدة 20 دقيقة أن حتي يصبح الكيك ذهبي

يرفع من الفرن ويقلب علي ورق زبدة

ينزع ورق الزبدة اسفل الكيك

ثم يقلب مرة اخري ويترك دقائق ليبرد

نحضر الكريمة

تغطي الكيكة بكمية جيدة من الكريمة

ثم توضع للكريمة كمية المانجو المقطعة

تلف الكيكة رول وتلف بإحكام بواسطة ورق غذائي شفاف

تترك بالثلاجة 6 ساعات علي الأقل

تخرج من الثلاجة وتقطع سويسرول

ترش بالسكر البودرة

وتزين كل قطعة بقليل من الكريمة والمانجو المربعات وورق النعناع

تقدم باردة