طريقة عمل حلي السميد بالقشطة والحليب المكثف المحلي

وصفة مبتكرة لتقديم حلي سهل وسريع وكريمي

المقادير اللازمة

2 كوب سميد ناعم

4 كوب حليب كامل الدسم

كوب سكر او كمية بحسب الرغبة

عبوة حليب مكثف محلي مذوب في 2 كوب كريمة

مكعب زبدة نوعية جيدة

للقشطة

كبو كريمة خفق

2 عبوة قشطة نباتية

ورد مجفف وفستق للتزيين

طريقة العمل

في قدر علي النار يرفع السميد والزبدة ويقلب 2 دقيقة

يضاف له السكر و4 كوب الحليب ونستمر بالتحريك حتي نحصل علي قوام كريمي يشبه العصيدة

يرفع الخليط عن النار

نقوم بعمل ثقوب به بواسطة شوكة او عصا خشبية

نقوم بسقي المزيج بخليط الحليب المكثف المحلي والكريمة ويترك حتي تتشربه

تخفق الكريمة مع القشطة حتي نحصل علي قوام متماسك صلب

يصب خليط القشطة اعلي السميد بعد ان يبرد

تزين بالورد والفستق

تترك بالثلاجة حتي تبرد تماماً

تقدم باردة