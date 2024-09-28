طريقة عمل البسبوسة الناعمة

البسبوسة طبق حلوي شرقي يقدم بعدة طرق بالمكسرات او بحشو القشطة او بدون حشو بالطريقة التقليدية

المقادير اللازمة

للبسبوسة

كيلو سميد ناعم

نصف كيلو سكر أبيض

كوب سمن بلدي

2 كوب حليب كامل الدسم

نصف كوب شيرة

2 عبوة زبادي

للشيرة

2 كوب سكر

عصير حبة ليمون

2 كوب سكر

طريقة العمل

في وعاء يقلب الحليب والشيرة والسمن والزبادي جيداً

في وعاء منفصل يقلب السميد مع السكر جيداً حتي يختلط تماماً

يضاف للخليط مزيج الحليب والسكر والسمن والزبادي مع الخلط لمدة 10 دقائق

يصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة

توضع الصينية بالفرن حتي تصبح ذهبية اللون من الاسفل ومن الحواف

تخرج وتسقي بالشيرة وهي ساخنة والشيرة ساخنة وتقدم مع الاضافات المفضلة

طريقة عمل الشيرة

توضع المقادير علي النار المرتفعة مدة 10 دقائق