المرأه صحة و عافية

طريقة عمل البسبوسة الناعمة

نيفين عباسaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      28 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البسبوسة طبق حلوي شرقي يقدم بعدة طرق بالمكسرات او بحشو القشطة او بدون حشو بالطريقة التقليدية

المقادير اللازمة

للبسبوسة
كيلو سميد ناعم
نصف كيلو سكر أبيض
كوب سمن بلدي
2 كوب حليب كامل الدسم
نصف كوب شيرة
2 عبوة زبادي

للشيرة
2 كوب سكر
عصير حبة ليمون
2 كوب سكر

طريقة العمل

في وعاء يقلب الحليب والشيرة والسمن والزبادي جيداً
في وعاء منفصل يقلب السميد مع السكر جيداً حتي يختلط تماماً
يضاف للخليط مزيج الحليب والسكر والسمن والزبادي مع الخلط لمدة 10 دقائق
يصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة
توضع الصينية بالفرن حتي تصبح ذهبية اللون من الاسفل ومن الحواف
تخرج وتسقي بالشيرة وهي ساخنة والشيرة ساخنة وتقدم مع الاضافات المفضلة

طريقة عمل الشيرة
توضع المقادير علي النار المرتفعة مدة 10 دقائق

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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