شاهد| الهلال يعزز صدارته لـ” روشن” برباعية الخلود

البلاد- جدة
عزز فريق الهلال صدارته لدوري روشن للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق فوز عريض على حساب مضيفه الخلود برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما في بريدة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.
انتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح الهلال، جاءت عبر” كاليدو كوليبالي ومالكوم وعلي البليهي في الدقائق 38 و 43 و 45+3.
وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي رينان لودي، الهدف الرابع للهلال، والأول له بقميص الزعيم، منذ انضمامه في يناير الماضي، وذلك في الدقيقة 48.
وقلص همام الهمامي لاعب الخلود الفارق بهدف مع الدقيقة 71 من عمر المواجهة، قبل أن يضيف ويليام تروست ايكونج الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 87.
بتلك النتيجة، عزز الهلال صدارته لدوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد الخلود عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.
رباعية تعزز صدارة الهلال🔵
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الخلود_الهلال | #SSC pic.twitter.com/pAJ4OQKC1b
— SSC (@ssc_sports) September 28, 2024