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شاهد| الهلال يعزز صدارته لـ” روشن” برباعية الخلود
الرياضة

شاهد| الهلال يعزز صدارته لـ” روشن” برباعية الخلود

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      28 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

عزز فريق الهلال صدارته لدوري روشن للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق فوز عريض على حساب مضيفه الخلود برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما في بريدة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

انتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح الهلال، جاءت عبر” كاليدو كوليبالي ومالكوم وعلي البليهي في الدقائق 38 و 43 و 45+3.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي رينان لودي، الهدف الرابع للهلال، والأول له بقميص الزعيم، منذ انضمامه في يناير الماضي، وذلك في الدقيقة 48.

وقلص همام الهمامي لاعب الخلود الفارق بهدف مع الدقيقة 71 من عمر المواجهة، قبل أن يضيف ويليام تروست ايكونج الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، عزز الهلال صدارته لدوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد الخلود عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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