شاهد| العروبة يحقق فوزه الثاني في ” روشن”

البلاد- جدة
واصل فريق العروبة عروضه الجيدة، وتمكن من الفوز على نظيره ضمك، بهدف وحيد، في المباراة
التي جرت بينهما على على ملعب العروبة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.
سجل اللاعب كريستيان تيو هدف المباراة الوحيد مع الدقيقة 4 من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
الانتصار هو الثاني على التوالي لفريق العروبة، بعدما حقق فوزه الأول في المسابقة بالجولة الماضية في مواجهة الفتح.
الفوز رفع رصيد العروبة إلى 9 نقاط، ليقفز إلى المركز التاسع، بينما حل ضمك إلى المركز السادس عشر بـ 3 نقاط فقط.
هدددددف!⚽️
كريستيان تيو يسجل أول أهداف العروبة ⚽️🔥
العروبة 1 × 0 ضمك #دوري_روشن_السعودي#العروبة_ضمك | #SSC pic.twitter.com/hZ70C5qSb6
— SSC (@ssc_sports) September 28, 2024