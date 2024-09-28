الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| العروبة يحقق فوزه الثاني في ” روشن”
الرياضة

شاهد| العروبة يحقق فوزه الثاني في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      28 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

واصل فريق  العروبة عروضه الجيدة، وتمكن من الفوز على نظيره ضمك، بهدف وحيد، في المباراة

التي جرت بينهما على على ملعب العروبة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

سجل اللاعب كريستيان تيو هدف المباراة الوحيد مع الدقيقة 4 من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

الانتصار هو الثاني على التوالي لفريق العروبة، بعدما حقق فوزه الأول في المسابقة بالجولة الماضية في مواجهة الفتح.

الفوز رفع رصيد العروبة  إلى 9 نقاط، ليقفز إلى المركز التاسع، بينما حل ضمك إلى المركز السادس عشر بـ 3 نقاط فقط.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *