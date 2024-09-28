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شاهد| الأخدود يقلب الطاولة على الفتح برباعية
الرياضة

شاهد| الأخدود يقلب الطاولة على الفتح برباعية

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      28 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قلب فريق الأخدود الطاولة على نظيره الفتح، وغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتمكن من تحقيق أول انتصار له في دوري روشن للمحترفين، في المواجهة التي اُقيمت مساء بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

تقدم الفتح بهدفين عن طريق دجانيني وسفيان بن دبكة في الدقيقتين 7 و19 من عمر الشوط الأول، ولكن سرعان ما رد الأخدود بهدف إبراهيما كوني في الدقيقة 26، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

وشهدت الدقيقة 54 من عمر المباراة طرد لاعب الفتح نوح الموسى بسبب تدخل عنيف، أعقبه بطاقة حمراء ثانية هذه المرة للاعب سعيد الربيعي في الدقيقة 59.

وفي خلال 4 دقائق نجح الأخدود في تحويل تأخره إلى تقدم عن طريق كل من نايف عسيري وناوليدج موسونا في الدقيقتين 70 و74 من عمر المباراة.

واختتم الأخدود المباراة بهدف رابع في الدقيقة 90+1 عن طريق لاعبه نايف صالح الجحيف.

الفوز الأول لفريق الأخدود منحه التقدم إلى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، بينما أرسلت الخسارة فريق الفتح إلى المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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