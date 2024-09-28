شاهد| الأخدود يقلب الطاولة على الفتح برباعية

البلاد- جدة
قلب فريق الأخدود الطاولة على نظيره الفتح، وغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وتمكن من تحقيق أول انتصار له في دوري روشن للمحترفين، في المواجهة التي اُقيمت مساء بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.
تقدم الفتح بهدفين عن طريق دجانيني وسفيان بن دبكة في الدقيقتين 7 و19 من عمر الشوط الأول، ولكن سرعان ما رد الأخدود بهدف إبراهيما كوني في الدقيقة 26، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.
وشهدت الدقيقة 54 من عمر المباراة طرد لاعب الفتح نوح الموسى بسبب تدخل عنيف، أعقبه بطاقة حمراء ثانية هذه المرة للاعب سعيد الربيعي في الدقيقة 59.
وفي خلال 4 دقائق نجح الأخدود في تحويل تأخره إلى تقدم عن طريق كل من نايف عسيري وناوليدج موسونا في الدقيقتين 70 و74 من عمر المباراة.
واختتم الأخدود المباراة بهدف رابع في الدقيقة 90+1 عن طريق لاعبه نايف صالح الجحيف.
الفوز الأول لفريق الأخدود منحه التقدم إلى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، بينما أرسلت الخسارة فريق الفتح إلى المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط.
الأخدود يقلب الطاولة على الفتح بعد مباراة مثيرة ( 2 – 4 )
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي#الفتح_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/x0CfS32rLK
— SSC (@ssc_sports) September 28, 2024