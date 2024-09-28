تعرف على فاكهة الليتشي وفوائدها على الصحة

الليتشي فاكهة شبه استوائية، يتم زراعتها في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء العالم

بما في ذلك الصين والهند وفيتنام وتايلاند، وتُسْتَخْدَم كغذاء ودواء طبيعي منذ آلاف السنين، حيث إنها غنيةٌ بالعناصر المفيدة.

مضادات الأكسدة القوية

تحتوي الليتشي على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والبوليفينولات

والتي تساعد على محاربة الجذور الحرة الضارة وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.

مكافحة السرطان

أظهرت الدراسات بحسب موقع Health، أن مركبات البوليفينول الموجودة في الليتشي قد تساعد على الوقاية

من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان المعدة، وذلك بفضل قدرتها على إيقاف انتشار الخلايا السرطانية وتحفيز موتها.

صحة القلب

يساعد فيتامين سي والبوتاسيوم الموجودان في الليتشي على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وتوفر الليتشي العناصر الغذائية التي تحافظ على صحة قلبك، بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم والألياف.

وتغطي ثمرة واحدة 8% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، ويمكن أن تساعدك على الحفاظ على مستويات مثلى لهذا المغذي المهم.

كوليسترول جيد

الألياف الموجودة في الليتشي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وحماية القلب.

القيم الغذائية في حصة واحدة من ثمار الليتشي

السعرات الحرارية: 125

الكربوهيدرات: 31.4 غرام

البروتين: 1.58 غرام

الدهون: 0.83 غرام

الألياف: 2.47 غرام

فيتامين سي: 136 ملليغرام، أو 151%

فولات: 26.2 ميكروغرام (mcg)، أو 7%

فيتامين ب6: 0.19 ملغ، أو 11%

البوتاسيوم: 325 ملغ، أو 7%

النحاس: 0.281 ملغ، أو 31%

مخاطر محتملة لتناول الليتشي

رغم فوائدها الصحية العديدة، فإن تناول الليتشي قد يكون مصحوبًا ببعض المخاطر المحتملة التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

الحساسية

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الليتشي، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الطفح الجلدي، الحكة

وتورم الوجه والشفتين واللسان، وصعوبة في التنفس. في الحالات الشديدة

قد يحدث الصدمة “الأنافيلاكسية” وهي حالة طبية طارئة تهدد الحياة.

حساسية متقاطعة

الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه بذور عباد الشمس وحبوب اللقاح قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بحساسية تجاه الليتشي.

انخفاض السكر في الدم

قد يؤدي تناول كميات كبيرة جدًّا من الليتشي لدى الأطفال الذين يعانون سوء التغذية

إلى انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم، خاصة في المناطق التي تعاني الجوع.

التفاعلات الدوائية

قد يتفاعل الليتشي مع بعض الأدوية، مثل مميعات الدم وأدوية السكري، ما يؤثر في فاعلية هذه الأدوية، ويزيد خطر حدوث مضاعفات.

نصائح لاستهلاك الليتشي

يمكن الاستمتاع بالليتشي نيئة أو مطبوخة، ما عليكِ سوى تقشير الجلد وتناول البذرة

كما يمكن أيضًا نزع القشرة وإضافته إلى سلطة الفاكهة والحلويات والصلصات والأطباق الأخرى.

طرق للاستمتاع بالليتشي