إدارة الأهلي تفاوض 4 مدربين لخلافة ماتياس

علمت مصادر مقربة لـ”البلاد” من النادي الأهلي، أن شركة النادي الأهلي تجري مفاوضات مع أكثر من مدير فني؛ لقيادة الأهلي خلفا للألماني ماتياس، ولم تستقر شركة الأهلي على اسم معين.
وأضافت المصادر أن الخيارات رفعت من قبل الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي على أحد الاسماء الثلاثة؛ الإيرلندي بريندان رودجرز، والإسباني رافا بينتيز ، والإنجليزي فرانك لامبارد، فيما فضل أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للشركة التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، الذي وصله عرض شفهي من النادي.
فيما أكدت المصادر أن الأيرلندي رودجرز ؛يعد الاسم الأبرز لخلافة المدرب الألماني ماتياس يايسله.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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