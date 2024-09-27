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مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم العمل الإنساني في أوكرانيا

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      27 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

نيويورك : واس

 وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية بغرض دعم المركز أعمال المنظمة الإنسانية في جمهورية أوكرانيا بقيمة مليوني دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 المنعقدة في مدينة نيويورك.

 وقّع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

 وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز لتعزيز التنسيق المشترك مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية؛ بهدف الوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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