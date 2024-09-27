“مبادرون التطوعي” يحتفل باليوم الوطني الـ 94

المدينة المنورة : البلاد

أقام فريق مبادرون التطوعي بالمدينة المنورة التابع لجمعية التطوع الأهلية ( فزعه) بمناسبه الذكرى الـ 94 لتوحيد المملكة العربية السعودية فعاليات اليوم الوطني (فرحة وطن) بالتعاون مع مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة، وبرعاية مدير عام فرع الوزارة لقطاع التنمية الإجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس/ عبدالله بن غازي الصاعدي وبحضور مساعد المدير العام الأستاذة. عبير بنت عبدالله أبو ربعية؛ وبمشاركه مركز (نسمة مرح) و(متحف نافذه على الماضي) و(طهاة المدينة)

وبدأت فقرات الحفل بالنشيد الوطني ثم كلمة للأستاذة. عبير أبوربعيه وفلم وثائقي لإنجازات المملكة العربية السعودية وبعد ذلك كلمة لقائدة الفريق أ. عيشة ادريس فلاتة

كما أُقيمت فقرة مسابقات و مسرح للعرايس بعنوان (الوطن في عيوننا) للكاتبة الأستاذة: منيرة الحربي، وألعاب ترفيهيه للأطفال على المسرح..

وفي ختام الحفل قدمت قائدة فريق مبادرون التطوعي الأستاذ عيشه فلاته كلمة ختامية شملت تحية شكر وامتنان لكل من شارك وساهم في نجاح هذه الفعالية التي حملت طابع الفرحة والبهجة لنزلاء التأهيل الشامل وشكرت جميع الحاضرين على تفاعلهم ومشاركتهم في هذه الفرحة الغالية على قلب كل مواطن.