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شاهد|| القادسية يتغلب على الأهلي بهدف أوباميانج
الرياضة

شاهد|| القادسية يتغلب على الأهلي بهدف أوباميانج

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      27 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

خسر الأهلي مباراته في الجولة الخامسة من دوري روشن على يد مضيفه القادسية بهدف دون رد، في المباراة التي اُقيمت مساء اليوم الجمعة.

ونجح القادسية في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق محترفه الجابوني بيير أوباميانج في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء.

حاول القادسية في الشوط الثاني تعزيز تقدمه، في الوقت الذي سعى الأهلي لإدراك التعادل ولكن دون جدوى.

وكان الأهلي قد ودع منافسات كأس الملك من دور الـ 32 على يد فريق الجندل المنافس في دوري يلو الاثنين الماضي، قبل أن يتلقى هزيمته الثانية في روشن أمام القادسية في لقاء الليلة.

ورفع القادسية رصيده من النقاط إلى الرقم 10 وقفز إلى المرتبة الرابعة، بينما تراجع الأهلي إلى المركز السابع في ترتيب دوري روشن برصيد 7 نقاط.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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