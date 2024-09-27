شاهد| الاتحاد يعبر الخليج برباعية في ” روشن”

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور
عاد فريق الاتحاد لنغمة الفوز مجددًا، ونجح في الفوز على فريق الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة.
تقدم خالد ناري للخليج في الدقيقة 5 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الدانة بهدف وحيد.
بهذا الانتصار عاد الاتحاد لوصافة ترتيب دوري روشن، بعدما وصل إلى النقطة 12، بينما استمر الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.
🔚 برباعية.. الاتحاد يقسو على الخليج 🔥⚽️
شاهد الأهداف الخمسة 📺 ⤵️
#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الخليج | #SSC pic.twitter.com/GGS6HumW2w
— SSC (@ssc_sports) September 27, 2024