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شاهد| الاتحاد يعبر الخليج برباعية في ” روشن”
الرياضة

شاهد| الاتحاد يعبر الخليج برباعية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      27 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

عاد فريق الاتحاد لنغمة الفوز مجددًا، ونجح في الفوز على فريق الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

تقدم خالد ناري للخليج في الدقيقة 5 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم  الدانة بهدف وحيد.

وفي الشوط الثاني رد الاتحاد برباعية جاءت بواسطة كل من كريم بنزيما وحسام عوار وستيفن بيرجوين وحامد الغامدي في الدقائق 49 و 56 و 68 و 90 5.

بهذا الانتصار عاد الاتحاد لوصافة ترتيب دوري روشن، بعدما وصل إلى النقطة 12، بينما استمر الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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