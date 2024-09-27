شاهد| الاتحاد يعبر الخليج برباعية في ” روشن”

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

عاد فريق الاتحاد لنغمة الفوز مجددًا، ونجح في الفوز على فريق الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

تقدم خالد ناري للخليج في الدقيقة 5 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الدانة بهدف وحيد.

وفي الشوط الثاني رد الاتحاد برباعية جاءت بواسطة كل من كريم بنزيما وحسام عوار وستيفن بيرجوين وحامد الغامدي في الدقائق 49 و 56 و 68 و 90 5.

بهذا الانتصار عاد الاتحاد لوصافة ترتيب دوري روشن، بعدما وصل إلى النقطة 12، بينما استمر الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.