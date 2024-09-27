سمية منشي إلى نهائي بطولة العالم للكيك بوكسينغ

الرياضةسمية منشي إلى نهائي بطولة العالم للكيك بوكسينغ صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1446 هـ 27 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تأهلت اللاعبة سمية منشي إلى الدور النهائي في بطولة العالم للكيك بوكسينغ، المقامة حاليًا في أوزبكستان. يبرز هذا الإنجاز الدور الكبير الذي قام به الاتحاد السعودي للملاكمة والركل في التحضير للبطولة. وأطلق الاتحاد برامج تدريبية متكاملة، شملت معسكرات مكثفة تحت إشراف مدربين ذوي خبرة؛ وذلك لضمان جاهزية اللاعبين. وتعتبر مشاركة اللاعبة سمية منشي في هذه البطولة خطوة هامة نحو تعزيز مكانة المرأة في الرياضة، كما نتمنى لها التوفيق في المباراة النهائية ورفع علم المملكة.