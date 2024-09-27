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سعود عبدالحميد يشارك في تعادل روما مع بيلباو باليورباليغ
الرياضة

سعود عبدالحميد يشارك في تعادل روما مع بيلباو باليورباليغ

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      27 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

شارك لاعب المنتخب الوطني سعود عبدالحميد، مساء الخميس، في تعادل فريقه مع أتليتك بيلباو الإسباني، بنتيجة 1-1، في الجولة الأولى للدوري الأوروبي.

وشارك عبد الحميد للمرة الأولى بقميص روما أمام أتليتك بلباو عند الدقيقة 70 في مواجهة الجولة الأولى من اليورباليغ بعد خروج شيليك.

وسجل اللاعب أرتيم دوفبيك هدف فريق روما في الدقيقة 32. وجاء هدف التعادل لفريق أتليتك بيلباو الإسباني في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب ايتور باريديس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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