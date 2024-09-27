الرياضة

الزمالك المصري بطلًا للسوبر الإفريقي

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      27 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

توج فريق الزمالك المصري يكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق الأهلي المصري 4/5 بركلات الترجيح، التي لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المواجهة التي استضافها ملعب المملكة أرينا في الرياض.

تقدم الأهلي عن طريق وسام أبو علي من ركلة جزاء بالدقيقة 44. وفي الشوط الثاني، سجل ناصر منسي هدف التعادل للزمالك.

وفي ركلات الترجيح، أضاع المغربي عطية الله، ووسام أبوعلي، فيما نجح لاعبو الزمالك في التسديد بنجاح.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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