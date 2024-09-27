الزمالك المصري بطلًا للسوبر الإفريقي

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
توج فريق الزمالك المصري يكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق الأهلي المصري 4/5 بركلات الترجيح، التي لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المواجهة التي استضافها ملعب المملكة أرينا في الرياض.
تقدم الأهلي عن طريق وسام أبو علي من ركلة جزاء بالدقيقة 44. وفي الشوط الثاني، سجل ناصر منسي هدف التعادل للزمالك.
وفي ركلات الترجيح، أضاع المغربي عطية الله، ووسام أبوعلي، فيما نجح لاعبو الزمالك في التسديد بنجاح.
⏯️ شاهد ركلات الترجيح بين الأهلي والزمالك#كأس_السوبر_الإفريقي | #الاهلي_الزمالك#cafsupercup pic.twitter.com/ekbqhNByix
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2024