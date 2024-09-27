الإقتصاد

الذهب والفضة يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      27 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

سنغافورة : البلاد

 تراجعت أسعار الذهب والفضة اليوم، من مستويات قياسية مرتفعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.

 وبحلول الساعة 0404 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2673.21 دولارًا للأوقية (الأونصة) ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولارًا. أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فبلغت 2695.80 دولارًا.

 وهبطت الفضة قليلاً في المعاملات الفورية بنحو 0.3 % إلى 31.93 دولارًا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو 12 عامًا عند 32.71 دولارًا قبل يوم.

 وفي المعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاتين 0.6 % إلى 1001.54 دولارًا، والبلاديوم 1.1 % إلى 1035.75 دولارًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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