الرياضة مضر يتغلب على النور في قمة الجولة الثالثة من ممتاز اليد

الدمام-البلاد

تغلب فريق مضر على نظيره النور بنتيجة (31-27)، في قمة مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي (2024-2025)م، التي أقيمت مساء امس الأربعاء على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، في ختام مواجهات الجولة. وكانت منافسات الجولة قد انطلقت الثلاثاء بإقامة (6) مواجهات، أسفرت نتائجها عن تفوق الخليج على الروضة (36-17)، والهدى على الترجي (35-19)، والصفا على الزلفي (32-21)، والأهلي على الوحدة (38-29)، والعدالة على المحيط (32-26)، والقارة على الابتسام (26-23). وعقب نهاية الجولة الثالثة، تصدر الصفا سلم الترتيب العام برصيد (6) نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن الخليج صاحب المركز الثاني، وكذلك عن مضر والأهلي والهدى، الذين يحتلون المراكز من الثالث وحتى الخامس. وبرصيد (4) نقاط يأتي النور في المركز السادس، ثم المحيط والقارة والعدالة والترجي في المراكز من السابع إلى العاشر برصيد نقطتين، في الوقت الذي استمر فيه رصيد الابتسام والزلفي والوحدة والروضة خالياً من النقاط في المراكز من الحادي عشر وحتى الرابع عشر توالياً.