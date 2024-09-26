مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يستعرض برامجه ومبادراته لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب

الرياض : البلاد

يستعرض مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، خلال مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024م، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، الدور الذي يضطلع به في خدمة اللغة العربية محليًّا وعالميًّا، كما يتيح لزوار المعرض، الاطلاع على برامجه ومبادراته المختلفة في مساراته الأربعة.

وتتضمن مشاركة المجمع جناحًا يعرض إصدارات مجمع الملك سلمان العالمي، التي زادت على 300 إصدار؛ منها 30 إصدارًا حديثًا.

وضمن خريطة البرنامج الثقافي المُصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024م، يقيم المجمع بالتعاون مع “قناة الثقافية” اليوم، ندوة بعنوان: “الإبل واللغة العربية”، تتناول صفات الإبل وطبائعها، والإبل بوصفها رمز الرحيل في الشعر العربي، ويُشارك فيها جمع من الأكاديميين، والخبراء اللغويين، والمختصين، فيما يشارك الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، غدًا، في ندوة تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بعنوان “مجامع اللغة: الأدوار والتحديات”.

وتأتي مشاركة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024م؛ لتعزيز مكانة اللغة العربية وثقافتها، ودعم منظومة المحتوى الثقافي، وإبراز جهود المجمع في مجالات النشر العلمي، إضافة إلى الاحتفاء باللغة العربية، ونشرها لدى الجمهور العريض الحريص على المشاركة في معارض الكتب، وتعزيز حضور اللغة العربية، ونشر المحتوى العربي وإثرائه، وفقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -.