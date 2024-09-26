قرعة كأس الملك.. الاتحاد يواجه الجندل.. والنصر يصطدم بالتعاون

أجريت مساء الخميس مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-2025، التي أسفرت عن مواجهة بين الاتحاد وفريق الجندل “مفاجأة البطولة” الذي أقصى الأهلي من دور الـ 32.
وقد تأهل إلى دور الـ16 أندية” الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب، القادسية، التعاون، الاتفاق، الوحدة، الفيحاء، الرياض الرائد” من دوري روشن، فيما تأهل خماسي دوري يلو” العربي، الجندل، الطائي، النجمة، الجبلين” فيما أجريت القرعة بنظام القرعة المفتوحة دون تحديد مستويات.
وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:
النصر × التعاون
الفيحاء × العربي
الطائي × الهلال
النجمة × الرائد
الاتحاد × الجندل
الوحدة × القادسية
الرياض × الشباب
الجبلين × الاتفاق
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين يومي 28 و29 أكتوبر المقبل، فيما سيقام الدور ربع النهائي يومي 6 و7 يناير المقبل.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م