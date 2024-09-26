الرياضة غدًا.. انطلاق الموسم الثالث من الدوري السعودي الممتاز للسيدات

الرياض – هاني البشر تنطلق غدًا الجمعة منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2024-2025 بمشاركة 10 فرق هي” النصر، الأهلي، الشباب، القادسية، الهلال، الاتحاد، شعلة الشرقية، العلا، الأمل، الترجي” وستخوض المنافسات بنظام الدوري من دورين ذهابا وإيابا عبر 90 مباراة على مدار 18 جولة. وتُفتتح الجولة الأولى من الموسم، غدًا الجمعة، بإقامة 3 مباريات؛ تجمع الترجي مع الشباب على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، بينما يبدأ حامل اللقب النصر حملة الدفاع على لقبه عندما يستضيف فريق العلا على ملعب نادي النصر بالرياض، لتكتمل مباريات هذا اليوم عندما يستضيف فريق الأمل ضيفه الأهلي على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف. وتُختتم منافسات الجولة يوم السبت بمواجهة بين الهلال وشعلة الشرقية على ملعب كلية العناية الطبية بالرياض، بينما يحل القادسية ضيفًا على الاتحاد في ملعب نادي الاتحاد بجدة. ويشهد الموسم الثالث من الدوري السعودي الممتاز للسيدات مشاركة أكثر من 200 لاعبة من أكثر من 20 جنسية، حيث أبرمت الأندية المشاركة أكثر من 15 صفقة انتقال دوليّة جديدة، وسيرفع هذا التنوع الكبير في اللاعبات من مستوى التنافسية للموسم الجديد، كما أن قدوم العديد من المواهب العالمية إلى الدوري تعكس التطور الذي شهدته كرة القدم النسائية في المملكة ونموها في فترة قياسية. من جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل: “نتطّلع لانطلاق الموسم الثالث من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، حيث شهد الموسمين السابقين نجاحًا كبيرًا على كافة المستويات، ونطمح أن يكون هذا الموسم نواة مميزة للمنتخبات الوطنية في كل فئاتها”. وأشاد المسحل بالتطور الملحوظ للأندية النسائية قائلًا: “خلال المواسم الماضية بنينا قاعدة من العمل لتطوير عمل الأندية، وبدأنا نحصد نتاج العمل خلال الفترة القريبة الماضية، ونطمح للمزيد من التطور خلال الفترة المقبلة، متمنين لجميع الأندية التوفيق خلال منافسات الموسم الجديد. من جهتها، قالت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم: “إن الدوري السعودي الممتاز للسيدات حقق العديد من الإنجازات خلال موسمين فقط، بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة وجهود كبيرة من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث استطاع الدوري جذب لاعبات عالميات من أكثر من 20 جنسية مختلفة للمشاركة في منافساته، ليؤكد هذا النمو المتسارع جدّية المملكة في تطوير كرة القدم النسائية”. يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أطلق الأسبوع الماضي الحملة التسويقية الخاصة بالموسم الجديد من الدوري السعودي الممتاز للسيدات تحت عنوان “شوفوا دورينا” حيث تشجّع الحملة الجماهير على حضور المباريات ومشاهدة أفضل اللاعبات ودعم أنديتها في الملاعب، لتعزّز النمو السريع الذي تشهده كرة القدم النسائية في المملكة. وتظهر الأرقام حجم النمو في كرة القدم النسائية بالمملكة، حيث وصلت أعداد اللاعبات المشاركات في دوري المدارس إلى حوالي 77 ألف لاعبة، ما يعكس طموحات المملكة لبناء إرث رياضي جديد وتوسيع الاستثمار في مستقبل الرياضة النسائية.