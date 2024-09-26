طريقة عمل صينية الكفتة بالخضروات والصلصة

طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخضروات مع الكفتة ويمكن تحضيرها وحفظها بالثلاجة لمدة يومين قبل التسوية ومدة شهر بالفريزر بعد التسوية

المقادير اللازمة

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة ناعم

ملعقة صغيرة ثوم

ملعقة كبيرة بهارات اللحم

ملح وفلفل

كزبرة جافة وكمون

نصف ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة بابريكا

قليل من الزعتر

ربع كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

بطاطس شرائح

بصل شرائح

طماطم شرائح

باذنجان شرائح

نصف كوب ماء

طريقة العمل

تقلب البهارات والملح والفلفل والكزبرة والكمون والزعتر والسكر والبابريكا

تقسم التوابل

يقلب نصفها مع الخضروات والزيت

ويقلب النصف الاخر مع اللحم المفروم والبصل المفروم

تشكل اللحم كرات ميني برجر او كفتة

في بايركس مدهون زيت

ترص قطعة من الكفتة مع شريحة من البطاطس والباذنجان والطماطم والبصل

ثم ترص قطع أخري بنفس الطريقة جنبًا إلي جنب حتي إكتمال البايركس

تقلب الماء مع معجون الطماطم والثوم

ثم تصب برفق اعلي البايركس

يغطي ويوضع بفرن مسخن مسبقًا حتي تمام النضج

او من الممكن حفظها بالثلاجة يومين قبل التسوية أو شهر بالفريزر بعد التسوية

تخرج وتقدم ساخنة من الفرن مع الخبز أو الارز