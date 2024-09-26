المرأه صحة و عافية

طريقة عمل صينية الكفتة بالخضروات والصلصة

نيفين عباسaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      26 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخضروات مع الكفتة ويمكن تحضيرها وحفظها بالثلاجة لمدة يومين قبل التسوية ومدة شهر بالفريزر بعد التسوية

المقادير اللازمة

نصف كيلو لحمة مفرومة
بصلة مفرومة ناعم
ملعقة صغيرة ثوم
ملعقة كبيرة بهارات اللحم
ملح وفلفل
كزبرة جافة وكمون
نصف ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة بابريكا
قليل من الزعتر
ربع كوب زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
بطاطس شرائح
بصل شرائح
طماطم شرائح
باذنجان شرائح
نصف كوب ماء

طريقة العمل
تقلب البهارات والملح والفلفل والكزبرة والكمون والزعتر والسكر والبابريكا
تقسم التوابل
يقلب نصفها مع الخضروات والزيت
ويقلب النصف الاخر مع اللحم المفروم والبصل المفروم
تشكل اللحم كرات ميني برجر او كفتة
في بايركس مدهون زيت
ترص قطعة من الكفتة مع شريحة من البطاطس والباذنجان والطماطم والبصل
ثم ترص قطع أخري بنفس الطريقة جنبًا إلي جنب حتي إكتمال البايركس
تقلب الماء مع معجون الطماطم والثوم
ثم تصب برفق اعلي البايركس
يغطي ويوضع بفرن مسخن مسبقًا حتي تمام النضج
او من الممكن حفظها بالثلاجة يومين قبل التسوية أو شهر بالفريزر بعد التسوية
تخرج وتقدم ساخنة من الفرن مع الخبز أو الارز

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *