طريقة عمل اللدو الحجازي

اللدو هو نوع من الحلوى على شكل كرة يعرف في دول جنوب آسيا ويصنع من الدقيق والسكر ومكونات أخرى تختلف بحسب الوصفة والبلد

المقادير اللازمة

كوب طحين حمص أو نخي

ملون الطعام بحسب الرغبه

ماء

زيت للقلي

للشيره

كوب سكر

نص كوب ماء

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

قليل خيوط زعفران

نص ملعقة صغيرة هيل ناعم

عصير ليمون

طريقة العمل

يخلط الطحين مع ملون الطعام والماء ونخلط حتي نحصل علي خليط عجين خفيف

نسكب الخليط في الملعقة الخاصه لسكب اللدو في الزيت حتى نحصل على كرات صغيرة الحجم

في تلك الاثناء نحضر الشيرة

نضع في قدر السكر والماء وخيوط الزعفران والهيل و ماء الورد والليمون

وتترك علي النار لمدة 10 دقائق تقريباً أو حتى يصبح شيره ثقيله

نخلط الكرات المقليه مع الشيرة ويمكن اضافة مكسرات بحسب الرغبة

ثم تشكل كرات

تزين بحسب الرغبة وتقدم