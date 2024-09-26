المرأه صحة و عافية

طريقة عمل اللدو الحجازي

نيفين عباسaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      26 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

اللدو هو نوع من الحلوى على شكل كرة يعرف في دول جنوب آسيا ويصنع من الدقيق والسكر ومكونات أخرى تختلف بحسب الوصفة والبلد

المقادير اللازمة

كوب طحين حمص أو نخي
ملون الطعام بحسب الرغبه
ماء
زيت للقلي

للشيره
كوب سكر
نص كوب ماء
2 ملعقة كبيرة ماء ورد
قليل خيوط زعفران
نص ملعقة صغيرة هيل ناعم
عصير ليمون

طريقة العمل

يخلط الطحين مع ملون الطعام والماء ونخلط حتي نحصل علي خليط عجين خفيف
نسكب الخليط في الملعقة الخاصه لسكب اللدو في الزيت حتى نحصل على كرات صغيرة الحجم
في تلك الاثناء نحضر الشيرة
نضع في قدر السكر والماء وخيوط الزعفران والهيل و ماء الورد والليمون
وتترك علي النار لمدة 10 دقائق تقريباً أو حتى يصبح شيره ثقيله
نخلط الكرات المقليه مع الشيرة ويمكن اضافة مكسرات بحسب الرغبة
ثم تشكل كرات
تزين بحسب الرغبة وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *