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طريقة عمل اللبنية الحجازية

نيفين عباسaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      26 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

اللبنية الحجازية هي نوع من الحلويات الشعبية الحجازية التي نشأت واشتهرت في منطقة الحجاز ثم انتشرت في سائر بلاد الخليج
وتمتاز بقوام طري ونكهة عربية مميزة

المقادير اللازمة

4 اكواب حليب بودرة 390 جرام
2 كوب سكر 250 جرام
كوب ماء 250 جرام
ملعقة فانيليا
100 جرام زبدة

طريقة العمل

في قدر نضع الماء والسكر ونخلط ونتركه يغلي 3 دقائق من بعد الغليان
يضاف له الزبدة وتقلب حتي تذوب
ثم نضيف الحليب والفانيليا ونستمر بالخلط لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة
نسكب الخليط في طبق مبطن بورق زبدة
نتركها 15 ساعة أو ليلة كاملة لتبرد تماماً
تشكل كرات متوسطة الحجم أو مربعات
ثم تقدم مع الأضافات والتزيين بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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