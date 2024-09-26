طريقة عمل اللبنية الحجازية

اللبنية الحجازية هي نوع من الحلويات الشعبية الحجازية التي نشأت واشتهرت في منطقة الحجاز ثم انتشرت في سائر بلاد الخليج

وتمتاز بقوام طري ونكهة عربية مميزة

المقادير اللازمة

4 اكواب حليب بودرة 390 جرام

2 كوب سكر 250 جرام

كوب ماء 250 جرام

ملعقة فانيليا

100 جرام زبدة

طريقة العمل

في قدر نضع الماء والسكر ونخلط ونتركه يغلي 3 دقائق من بعد الغليان

يضاف له الزبدة وتقلب حتي تذوب

ثم نضيف الحليب والفانيليا ونستمر بالخلط لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة

نسكب الخليط في طبق مبطن بورق زبدة

نتركها 15 ساعة أو ليلة كاملة لتبرد تماماً

تشكل كرات متوسطة الحجم أو مربعات

ثم تقدم مع الأضافات والتزيين بحسب الرغبة