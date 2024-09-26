طريقة عمل الكريب المالح بالبشاميل والجبنة وحشو فاهيتا الدجاج

الكريب هو عجينة رقيقة تقدم حلوة أو مالحة وله عدة طرق للتقديم

المقادير اللازمة

للكريب

كوب ونصف دقيق

كوب ونصف حليب

ربع ملعقة صغيرة ملح

3 حبات بيض

زيت

للبشاميل

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة دقيق

4 مكعب زبدة

ملح وفلفل

جبنة موزاريلا

لفاهيتا الدجاج

ملعقة كبيرة بهارات دجاج

نصف كيلو شرائح دجاج فيليه رفيعة

فلفل ألوان مقطع شرائح طولية رفيعة

بصل شرائح طولية رفيعة

ملعقة صغيرة ثوم

ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل

كوب زبادي

زبدة وزيت

طريقة العمل

فاهيتا الدجاج

تقلب الزبادي والبهارات والملح والفلفل والسكر معاً

تنقع قطع شرائح الدجاج بالخليط وتتبل ساعتين

تسخن مقلاة بالزيت ويضاف له الزبدة حتي تذوب

يضاف الدجاج للزيت ويقلب حتي ينضج ويصبح ذهبي

قبل رفعه عن النار بـ 5 دقائق

تضاف الخضروات المقطعة وتقلب

يرفع الدجاج عن النار ويترك ليبرد

الكريب

في وعاء يخفق البيض والملح والحليب

يضاف له الدقيق ويخلط مع التأكد من عدم وجود أي تكتلات بالخليط

في مقلاة واسعة مدهونة زيت او زبدة

تصب مقدار مغرفة أو ربع كوب لتغطي الصينية

تترك 2 دقيقة حتي تصبح ذهبية من أسفل

تقلب علي الجهة الأخري حتي تصبح ذهبية

ثم ترفع

تكرر العملية مع باقي الكمية حتي انتهاء كمية الكريب

البشاميل

تذوب الزبدة في قدر

يضاف لها الدقيق ويقلب حتي يتحمر 3 دقائق

يضاف له الحليب مع استمرار التحريك

يضاف للبشاميل الملح والفلفل ونستمر بالتحريك حتي نحصل علي بشاميل خفيف نوعاً ما

يرفع عن النار

يضاف له قليل من الجبنة الموزاريلا او الشيدر ويقلب

التجميع

نحضر بايركس مدهون زيت او زبدة

تحشي كل قطعة كريب من المنتصف بالفاهيتا وتغلق وترص بالبايركس

او من الممكن حشو الكريب من الطرف وغلقه بشكل إسطواني

تغطي حبات الكريب بصلصة البشاميل المعدة مسبقًا

ثم تغطي بالجبنة وتوضع بفرن مسخن مسبقًا حتي تصبح ذهبية

تخرج الصينية من الفرن ويقدم