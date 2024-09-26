ضمن فعاليات موسم الرياض… “كريستيان ديور” ينطلق في منطقة المربع التاريخية نوفمبر المقبل

فرنسا : البلاد

بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه (GEA) المهندس فيصل بن سعيد بافرط، أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر صحفي للإعلان عن استضافة “موسم الرياض” لمعرض ومتحف “كريستيان ديور: مصمم الأحلام”، والذي سيُقام في المتحف الوطني بالرياض بعد النجاح الباهر الذي حققه المعرض في متحف الفنون الزخرفية بباريس. إذ سيتم افتتاح المعرض للجمهور في الفترة من 21 نوفمبر 2024 وحتى 2 أبريل 2025.

وفي تصريح له، قال المهندس بافرط: “إن استضافة شركة ديور الرائدة في عالم الأزياء، عبر معرض الأحلام، ضمن فعاليات موسم الرياض، وتحديداً في منطقة “المربع”، التي تُعد معلماً بارزاً في الرياض وتحمل قيمة تاريخية عريقة، ستمنح زوار موسم الرياض تجربة لا تُنسى”.

ويأتي المعرض كإعادة ابتكار لسيرة ديور الفنية، حيث سيتم تقديمه بأسلوب غير مسبوق بإشراف المنسقة فلورنس مولر والمصممة ناتالي كرينير.

سيقدم المعرض تاريخًا يمتد لأكثر من سبعين عامًا من الإبداع الفني والموضة الراقية، ويستعرض رحلة كريستيان ديور من عنوانه الأيقوني في شارع مونتين 30 إلى شغفه بالحدائق والطبيعة الخلابة، مروراً بإعجابه بقصر فرساي وعصر التنوير.

وسيكشف المعرض عن نماذج الأزياء الراقية “هوت كوتور” التي صممها كريستيان ديور، بالإضافة إلى التصاميم التي أبدعها المصممون الذين خلفوه.

ويعتبر هذا المعرض في الرياض فرصة استثنائية للاحتفاء بالإبداع وتراث ديور العريق من خلال عدسة الفن والشغف والأزياء الراقية.