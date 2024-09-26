رابطة المقاتلين المحترفين تعلن عن اكتمال بطاقة نزالات “معركة العمالقة” التي ستقام بالرياض في 19 أكتوبر

الرياض- هاني البشر

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) عن اكتمال بطاقة النزالات للحدث الكبير المنتظر “معركة العمالقة” الذي سيُقام بالرياض في 19 أكتوبر بنظام عرض الدفع مقابل المشاهدة (PPV) وأكدت أن النزال الرئيس لفئة وزن الريشة سيجمع بين السويسري حسين قادماجوماييف والألماني زافر محسن.

الحدث الرئيس سيشهد مواجهة بين نجم الفنون القتالية المختلطة (MMA) وأسطورة الوزن الثقيل، فرانسيس نغانو، الذي سيعود إلى للقفص لمواجهة بطل الوزن الثقيل في PFL لعام 2023، البرازيلي رينان “بروبيليما” فيريرا، وذلك للمنافسة على لقب بطولة السوبر الجديد للرابطة.

كما سيشهد العرض نزالاً مشتركاً للمنافسة على لقب بطلة العالم لمنافسات السيدات، حيث ستواجه البطلة الأسطورية كريس “سايبورغ” منافستها القوية لاريسا باتشيكو، بطلة رابطة PFL لفئتين من الوزن، في نزال مرتقب يحدد من هي أعظم مقاتلة في تاريخ الفنون القتالية المختلطة.

وفي نزال آخر على اللقب العالمي، سيلتقي بطل العالم للوزن المتوسط في “بيلا تور” جوني إبلن مع البريطاني فابيان إدواردز في نزال إعادة بعد مواجهتهما في 2023، والتي انتهت بفوز إبلن بالضربة القاضية الفنية.

كما ستشهد بطاقة النزال أيضاً مواجهة بين الأمريكي آي جي مكاي، بطل العالم السابق لوزن الريشة، مع المقاتل الأيرلندي الشاب بول هيوز، في نزال سيكون اختباراً حقيقياً لهيوز.

بالإضافة إلى نزال البطاقة الرئيسية الذي سيجمع حسين قادماجوماييف ضد زافر محسن في وزن الريشة ويحمل السويسري حسين قادماجوماييف سجلًا احترافيًا يبلغ 11 فوزًا وخسارة واحدة، مع سجل هواة رائع بلغ 12-0، مما جعله من أبرز المواهب الصاعدة في فئة وزن الريشة ويتميز في مسيرته الاحترافية بتحقيقه 6 انتصارات بالضربة القاضية و4 أخرى بالاستسلام، مما يجعله منافسًا خطيرًا. وقد شارك في التدريب مع المقاتل الشهير والمخيف حمزة شيماييف خلال فترة تدريبه في مركز Allstars Training Center في ستوكهولم. من جهته، يمتلك زافر محسن، المولود في أفغانستان والمقيم في ألمانيا، مسيرة مميزة في جميع أنحاء أوروبا. انتصاراته الثلاثة الأخيرة جاءت عن طريق الإخضاع (خنق)، إيقاف الطبيب، وضربة قاضية فنية، مما يُظهر تنوعه وقوته عند دخوله الحلبة، مما يعني أن الجماهير الحاضرة في 19 أكتوبر ستكون على موعد مع نزال كهربائي في البطاقة الرئيسية.

تقام البطولة في “ميدان” بالرياض، الذي يُعد أحد أبرز المعالم الثقافية في المملكة العربية السعودية، ويستضيف أبرز الفعاليات الوطنية والدولية.

القائمة الرئيسية لنزالات “معركة العمالقة”: استعدوا للصدام:

– الحدث الرئيسي (وزن ثقيل): فرانسيس نغانو (17-3) ضد رينان فيريرا (13-3، 3 NC)

– النزال المشترك (وزن الريشة للسيدات): كريس “سايبورغ (27-2) ضد لاريسا باتشيكو (23-4)

– لقب الوزن المتوسط العالمي: جوني إبلن (15-0) ضد فابيان إدواردز (13-3)

– نزال في وزن الريشة:حسين قادماجوماييف (11-1-0، 1 NC) ضد زافر محسن (13-4)

– نزال في الوزن الخفيف: آي جي مكاي (22-1) ضد بول هيوز (12-1)

البطاقة التمهيدية لنزالات “معركة العمالقة”: استعدوا للصدام:

– نزال وزن البانتام: راوفيون ستوتس (20-2) ضد ماركوس برينو (15-3)

– نزال الوزن الخفيف:مكاشاريب زاينوكوف (15-4) ضد ديدريك ساندرز (9-4)

– نزال وزن الريشة: إبراهيم إبراهيموف (7-0) ضد ناتشو كامبوس (5-0)

– نزال الوزن المتوسط:مصطفى ندى (9-3) ضد أحمد سامي (11-4-0، 1 NC)

– نزال وزن الريشة: يوسف الحوسني (4-1) ضد طه بنداود (3-0)

سيتم بث الحدث مباشرة عبر ESPN+ PPV في الولايات المتحدة وDAZN حول العالم.