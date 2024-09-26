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جدة.. مناظر بانورامية بإطلالات ساحرة

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      26 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

استحوذت إطلالات مدينة جدة الساحرة، على انتباه الزوار؛ وذلك لموقعها على ساحل البحر الأحمر، حيث الأبراج الشاهقة التي توفر فنادق فاخرة وأسواقًا مميزة على الشاطئ بإطلالات خلابة على سيف البحر.

وتمتزج مدينة جدة بالبحر من خلال واجهة جدة البحرية؛ الأمر الذي أكسبها سحر المكان وجمال الحضارة، التي تمتد على شاطئ البحر الأحمر، من منطقة حرس الحدود جنوبًا إلى دوار النورس شمالًا، بمسافة تزيد على أربعة كيلومترات، وعلى مساحة إجمالية تبلغ نحو 700 ألف متر مربع، تتوزع بين شواطئ رملية مفتوحة للعامة، ورصيف صيد للهواة، وممرات للمشاة، وأماكن مفتوحة لمحبي ممارسة الأنشطة الرياضية؛ مثل السباحة وتوافر مساحات ومسارات لركوب الدراجات والتريض.

ومن شاطئ مدينة الملك عبدالله، التي تتمتع بأكثر شواطئ البحر الأحمر صفاءً وجمالًا، إضافة إلى إطلالاتها البحرية من خلال موقعها الإستراتيجي على طول ساحل البحر الأحمر، ما أكسبها أهمية سياحية واقتصادية عبر عدد كبير من المساحات الخضراء والحدائق، ومجموعة من المناطق الترفيهية الحديثة والشاليهات، التي تعد من أجمل الأماكن لقضاء أمتع الأوقات على بحيرة طبيعية في وسط مجموعة من أشجار المانغروف.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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