جدة.. مناظر بانورامية بإطلالات ساحرة

البلاد – جدة

استحوذت إطلالات مدينة جدة الساحرة، على انتباه الزوار؛ وذلك لموقعها على ساحل البحر الأحمر، حيث الأبراج الشاهقة التي توفر فنادق فاخرة وأسواقًا مميزة على الشاطئ بإطلالات خلابة على سيف البحر.

وتمتزج مدينة جدة بالبحر من خلال واجهة جدة البحرية؛ الأمر الذي أكسبها سحر المكان وجمال الحضارة، التي تمتد على شاطئ البحر الأحمر، من منطقة حرس الحدود جنوبًا إلى دوار النورس شمالًا، بمسافة تزيد على أربعة كيلومترات، وعلى مساحة إجمالية تبلغ نحو 700 ألف متر مربع، تتوزع بين شواطئ رملية مفتوحة للعامة، ورصيف صيد للهواة، وممرات للمشاة، وأماكن مفتوحة لمحبي ممارسة الأنشطة الرياضية؛ مثل السباحة وتوافر مساحات ومسارات لركوب الدراجات والتريض.

ومن شاطئ مدينة الملك عبدالله، التي تتمتع بأكثر شواطئ البحر الأحمر صفاءً وجمالًا، إضافة إلى إطلالاتها البحرية من خلال موقعها الإستراتيجي على طول ساحل البحر الأحمر، ما أكسبها أهمية سياحية واقتصادية عبر عدد كبير من المساحات الخضراء والحدائق، ومجموعة من المناطق الترفيهية الحديثة والشاليهات، التي تعد من أجمل الأماكن لقضاء أمتع الأوقات على بحيرة طبيعية في وسط مجموعة من أشجار المانغروف.