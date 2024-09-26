تخطيط وتنفيذ نماذج عمل مستدامة لتحسين جودة الحياة.. “روشن” تعزِّز تنفيذ المشاريع في الرياض

البلاد ــ الرياض

وقّعت مجموعة “روشن” -إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة-، مذكرة تفاهم مع “مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض” (RIPC) بهدف تطوير آليات تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض والمنطقة المحيطة بها, وذلك برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عيّاف رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أمين منطقة الرياض, ومثل المركز الرئيس التنفيذي المهندس فهد بن سليمان البداح.

وستغطي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش معرض “البنية التحتيّة السعودي” عدداً من المجالات، بما فيها تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تخطيط المشاريع واستخدام التكنولوجيا لتطوير مشاريع بنية تحتية عالية الجودة لمدينة الرياض وسكانها. كما ستكون الاستدامة على رأس جدول أعمال الطرفين، حيث ستعمل مجموعة “روشن” والمركز على إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الاستدامة في المدينة.

ويسعى “مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض” إلى الارتقاء بجودة مشاريع البنية التحتية في الرياض وضواحيها، من خلال تخطيط وتنفيذ نماذج عمل مستدامة، بهدف تحسين جودة الحياة في العاصمة والحد من التلوث البصري، وتعزيز كفاءة الإنفاق في منطقة الرياض. وستعمل “روشن” مع”مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض” على التخطيط لمشاريع البنية التحتية في جميع وجهات “روشن” وتبادل البيانات والمعلومات والدروس المستفادة من مشاريع البنية التحتية.

كما ستتعاون الجهتان على تخطيط مشاريع البنية التحتية ذات الصلة في منطقة الرياض، ووضع آلية لدعم التنسيق بين الجهات المعنية بمقاولي مشاريع البنية التحتية.