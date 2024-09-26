بروزوفيتش يعزز صفوف النصر أمام الوحدة

الرياضةبروزوفيتش يعزز صفوف النصر أمام الوحدة صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1446 هـ 26 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تعافى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب خط وسط النصر، من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا قبل مواجهة الوحدة مساء الجمعة، في خامس جولات دوري روشن السعودي. وكان النصر قد استعاد الثقة بانتصارين متتاليين، تحت قيادة المدرب الإيطالي بيولي في مواجهة كل من الاتفاق في روشن والحزم في كأس الملك. وشارك بروزوفيتش في تدريبات النصر أمس الأربعاء، حيث بدأ بالجري حول الملعب، وتبقى مشاركته في مواجهة الوحدة من عدمها في يد مدربه بيولي.