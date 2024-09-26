المحليات

انطلاق ملتقى القلب الوطني الثالث بالرياض.. نوفمبر المقبل

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      26 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 تنطلق أعمال ملتقى القلب الوطني في نسخته الثالثة، برعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل؛ الذي ينظمه المجلس الصحي السعودي, خلال الفترة من 07 – 08 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين والمتخصصين في مجال القلب من مختلف القطاعات الصحية.

 ويستعرض الملتقى آخر المستجدات في مجال طب القلب وخدمات الرعاية القلبية محلياً وعالمياً بهدف تطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب في المملكة، إلى جانب تقديم العديد من الجلسات العلمية التي تناقش أفضل الطرق والمعايير المتبعة في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين وتشخيصها وعلاجها والحد من انتشارها، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجال الرعاية القلبية.

 ويتيح الملتقى للمشاركين والمهتمين والمختصين تطوير مهاراتهم ورفع المستوى المعرفي لدى مقدمي الرعاية القلبية من خلال إقامة العديد من ورش العمل والمواد العلمية والتدريبية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال أمراض القلب.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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