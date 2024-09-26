انطلاق ملتقى القلب الوطني الثالث بالرياض.. نوفمبر المقبل

الرياض : البلاد

تنطلق أعمال ملتقى القلب الوطني في نسخته الثالثة، برعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل؛ الذي ينظمه المجلس الصحي السعودي, خلال الفترة من 07 – 08 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين والمتخصصين في مجال القلب من مختلف القطاعات الصحية.

ويستعرض الملتقى آخر المستجدات في مجال طب القلب وخدمات الرعاية القلبية محلياً وعالمياً بهدف تطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب في المملكة، إلى جانب تقديم العديد من الجلسات العلمية التي تناقش أفضل الطرق والمعايير المتبعة في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين وتشخيصها وعلاجها والحد من انتشارها، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجال الرعاية القلبية.

ويتيح الملتقى للمشاركين والمهتمين والمختصين تطوير مهاراتهم ورفع المستوى المعرفي لدى مقدمي الرعاية القلبية من خلال إقامة العديد من ورش العمل والمواد العلمية والتدريبية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال أمراض القلب.