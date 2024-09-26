الأمير سعود بن مشعل يطلع على برامج “البر” و”إخاء”

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل قاضي، يرافقه أعضاء مجلس الجمعية.

واطلع سموه على أعمال الجمعية؛ وأبرزها خدمة أكثر من 15 ألف يتيم ويتيمة، وكفالة قرابة 15 ألف أسرة، فيما استفاد من مستودعاتها ما يزيد عن مليون مستفيد. كما استمع إلى شرح عن الخطط المستقبلية للجمعية.

كما استقبل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بمقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” الدكتور محمد بن عمر العيد، وعددًا من أعضاء المؤسسة؛ حيث اطلع سموه على برامج ومبادرات المؤسسة للمستفيدين، وتقديم برامج مميزة لهم، ليكونوا أعضاء نافعين لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم، وليسهموا بالنهضة التنموية، التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.