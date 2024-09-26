الإقتصاد

%19.0 ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      26 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

حققت الصادرات السعودية غير النفطية ارتفاعًا كبيرًا خلال يوليو الماضي؛ حيث بلغت 94.5 مليار ريال، مقابل 92.6 مليار ريال خلال شهر يوليو عام 2023م.

وأوضحت نشرة الهيئة العامة للإحصاء، أن قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) خلال شهر يوليو بلغت 25.4 مليار ريال، مقابل 21.3 مليار ريال خلال شهر يوليو من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقداره 4.1 مليار ريال، بنسبة (19.2%) فيما بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة 75.2 مليار ريال، مقابل 66.8 مليار ريال خلال شهر يوليو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 8.4 مليار ريال، وبنسبة (12.6%).

ويعكس هذا الارتفاع في الصادرات غير النفطية قوة وتنوع اقتصاد المملكة، في ظل مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030؛ لتحقيق الاستدامة، وترجمة إستراتيجية تنمية الصادرات السعودية، وتعزيز جودتها وتنافسيتها بثقة عالية في الأسواق العالمية، وما تتمتع به الصادرات من محفزات ودعم ائتماني كبير ضمن منظومة” صُنع في السعودية”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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