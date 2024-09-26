%19.0 ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية

البلاد ــ الرياض

حققت الصادرات السعودية غير النفطية ارتفاعًا كبيرًا خلال يوليو الماضي؛ حيث بلغت 94.5 مليار ريال، مقابل 92.6 مليار ريال خلال شهر يوليو عام 2023م.

وأوضحت نشرة الهيئة العامة للإحصاء، أن قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) خلال شهر يوليو بلغت 25.4 مليار ريال، مقابل 21.3 مليار ريال خلال شهر يوليو من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقداره 4.1 مليار ريال، بنسبة (19.2%) فيما بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة 75.2 مليار ريال، مقابل 66.8 مليار ريال خلال شهر يوليو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 8.4 مليار ريال، وبنسبة (12.6%).

ويعكس هذا الارتفاع في الصادرات غير النفطية قوة وتنوع اقتصاد المملكة، في ظل مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030؛ لتحقيق الاستدامة، وترجمة إستراتيجية تنمية الصادرات السعودية، وتعزيز جودتها وتنافسيتها بثقة عالية في الأسواق العالمية، وما تتمتع به الصادرات من محفزات ودعم ائتماني كبير ضمن منظومة” صُنع في السعودية”.