وقّع برنامج تعاون مع (الأونروا).. مركز الملك سلمان يكثف جهوده الإغاثية للاجئين الفلسطينيين

البلاد – الرياض

في إطار سعيه الدائم لتطوير علاقاته الإستراتيجية مع شركائه الدوليين، ورفع مستوى التنسيق المشترك لدعم العمل الإنساني وتعزيز آلياته، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامجًا للتعاون المشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(الأونروا)، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 المنعقدة في مدينة نيويورك.

ووقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمفوض العام لوكالة الأونروا‬ فيليب لازاريني.

وبحسب “واس”، سيقوم الجانبان بموجب البرنامج بالتعاون في المجالات الإنسانية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات الميدانية والبحوث والدراسات، فضلًا عن التدريب وبناء القدرات في مجال العمل الإنساني، وتبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون في إبراز الجانب الإعلامي للجهود المشتركة في العمل الإنساني، والتعاون فيما يخص إنفاذ مشاريع تطوعية طبية (جراحية / العيادات الطبية / مشاريع طبية تثقيفية) أو أية برامج عامة.