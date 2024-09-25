هنأت رئيسي سريلانكا وترينيداد وتوباغو.. القيادة تتلقى مزيداً من برقيات التهاني باليوم الوطني 94

الرياض- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة كريستين كارلا كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة كريستين كارلا كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية.

وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

من جهة ثانية تلقت القيادة- حفظها الله- مزيدًا من برقيات التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ ( 94 ) للمملكة العربية السعودية؛ حيث هنأ جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في برقية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- معربًا جلالته لقيادة المملكة والشعب السعودي عن تمنياته بدوام الرخاء والازدهار، معبرًا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية القوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما هنأ جلالته، في برقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ ( 94 ) للمملكة، راجيًا لسموه موفور الصحة والسعادة، وموصول التوفيق والسداد.

كما أعرب فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة.

ونوه فخامته بالعلاقات الثنائية التاريخية القائمة على الأخوة والرسوخ والمتانة، مثمنًا وقوف المملكة الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية، مقدرًا جهود سمو ولي العهد الكبيرة لتحقيق الوقف المستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الإعمار، واستلام الحكومة الفلسطينية الشرعية لمهامها في غزة، والدعم المتواصل لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.