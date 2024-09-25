مليار ريال لمستفيدي “سكني”

البلاد- الرياض

أودع صندوق التنمية العقارية مليارًا وخمسة ملايين ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر سبتمبر 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر سبتمبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، مشيرًا إلى اقة دعم الدفعة المقدمة لمنتج” البناء الذاتي”، التي تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.

وأفاد أن الحل التمويلي” دعمك يساوي قسطك” يُعد من الحلول التمويلية التنافسية، حيث يُمكن مستفيد” البناء الذاتي” من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا، إضافة إلى مزايا أخرى؛ تشمل دفعة تمويلية تصل إلى 25٪ من إجمالي التمويل.