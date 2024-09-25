الإقتصاد

مليار ريال لمستفيدي “سكني”

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      25 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

أودع صندوق التنمية العقارية مليارًا وخمسة ملايين ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر سبتمبر 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر سبتمبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، مشيرًا إلى اقة دعم الدفعة المقدمة لمنتج” البناء الذاتي”، التي تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.

وأفاد أن الحل التمويلي” دعمك يساوي قسطك” يُعد من الحلول التمويلية التنافسية، حيث يُمكن مستفيد” البناء الذاتي” من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا، إضافة إلى مزايا أخرى؛ تشمل دفعة تمويلية تصل إلى 25٪ من إجمالي التمويل.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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