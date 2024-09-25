المرأه صحة و عافية

طريقة عمل المنتو الحجازي

نيفين عباسaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      25 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المنتو الحجازي من الأطباق الشعبية المعروفة والمنتشرة وهو من الأطباق الرئيسية والمتميزة باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم

المقادير اللازمة

للعجين
6 كوب دقيق
ماء للعجن
ملعقة كبيرة ملح

للحشو
نصف كيلو لحم مفروم
بصل مفروم ناعم كمية بحسب الرغبة
ملح وفلفل
كمون

للصلصة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 فص ثوم
2 حبة طماطم
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 حبة فلفل احمر حار
ملح وفلفل اسود
كمون
نعناع مجفف

للتسوية
قدر منتو
ماء
اعواد قرفة
هيل
كزبرة
ليمون

طريقة العمل

العجين
نخلط المقادير وتعجن باليد او في العجان حتي تتشكل عجين متماسك
تترك نصف ساعة لترتاح

الحشو
نخلط مقادير الحشوة
تشكل كرات صغيرة وتترك جانباً
نحضر العجين
يقطع دوائر
ثم تحشي كل حبة بكرة من اللحم وتلف علي شكل المنتو
نضع مقادير التسوية مع الماء في قدر المنتور وتترك لتغلي
نضع حبات المنتو اعلي القدر ويغطي من 20 دقيقة الى 25 دقيقة أو حتي تمام النضج
ترفع مقادير الصلصة علي النار حتي تتسبك
ثم ترفع عن النار ويقدم المنتو مع الصلصة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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