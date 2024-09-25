طريقة عمل المنتو الحجازي

المنتو الحجازي من الأطباق الشعبية المعروفة والمنتشرة وهو من الأطباق الرئيسية والمتميزة باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم

المقادير اللازمة

للعجين

6 كوب دقيق

ماء للعجن

ملعقة كبيرة ملح

للحشو

نصف كيلو لحم مفروم

بصل مفروم ناعم كمية بحسب الرغبة

ملح وفلفل

كمون

للصلصة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم

2 حبة طماطم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 حبة فلفل احمر حار

ملح وفلفل اسود

كمون

نعناع مجفف

للتسوية

قدر منتو

ماء

اعواد قرفة

هيل

كزبرة

ليمون

طريقة العمل

العجين

نخلط المقادير وتعجن باليد او في العجان حتي تتشكل عجين متماسك

تترك نصف ساعة لترتاح

الحشو

نخلط مقادير الحشوة

تشكل كرات صغيرة وتترك جانباً

نحضر العجين

يقطع دوائر

ثم تحشي كل حبة بكرة من اللحم وتلف علي شكل المنتو

نضع مقادير التسوية مع الماء في قدر المنتور وتترك لتغلي

نضع حبات المنتو اعلي القدر ويغطي من 20 دقيقة الى 25 دقيقة أو حتي تمام النضج

ترفع مقادير الصلصة علي النار حتي تتسبك

ثم ترفع عن النار ويقدم المنتو مع الصلصة