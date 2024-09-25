طريقة عمل الزلابية بدبس التمر

الزلابية حلوي شعبية مشهورة في عدد من البلدان العربية

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق

2 كوب ونصف ماء

رشة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

زيت للقلي

دبس تمر

طريقة العمل

يقلب الدقيق مع الملح والخميرة والسكر

يضاف الماء بالتدريج حتي نحصل علي عجين سلس يشبه قوام عجين البان كيك

تغطي وتترك لتخمر

في تلك الأثناء، نضع جميع مقادير الشربات علي النار 10 دقائق

ثم يترك ليبرد تماماً

نحضر زيت عميق

بواسطة ملعقة دائرية صغيرة، نضع طرفها في الزيت وتشكل كرات من العجين وتقلي في الزيت حتي تنتفخ وتصبح ذهبية اللون ومقرمشة

تصفي الزلابية من الزيت

ثم توضع في طبق التقديم

تغطي بكمية من دبس التمر وتقدم مع كمية إضافية من الدبس