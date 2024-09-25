طريقة عمل أم علي بالقشطة

من منا لا يحب طبق أم علي الشهير بمكوناته الغنية خاصة في الأيام الخريفية

المقادير اللازمة

لتر حليب كامل الدسم

عبوتين قشطة

عبوة حليب مكثف محلي يمكن إستبدالها بالسكر الأبيض حسب الرغبة

مكسرات وزبيب وجوز هند

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي

جلاش محمص ومفروم خشن او كرواسون او عجينة باف باستري ناضجة ومفرومة باليد

طريقة العمل

يسخن الحليب علي النار مع الحليب المكثف المحلي او السكر حال استخدامه

يرفع عن النار وتوضع عبوة قشطة له والسمن وتقلب

نحضر طاجن مدهونة سمنة

يوضع داخله الجلاش او الباف باستري او الكرواسون

ثم كمية من المكسرات

يغطي الخليط بالحليب جيداً

ثم توضع عبوة القشطة المتبقية علي الوجه

يوضع الطاجن بحذر في فرن مسخن مسبقاً حتي يصبح الوجه ذهبي والأسفل مقرمش

تخرج الطاجن برفق من الفرن

ثم قدميه دافئ مع المكسرات او بحسب الرغبة