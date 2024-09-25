المرأه صحة و عافية

طريقة عمل أم علي بالقشطة

نيفين عباسaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      25 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

من منا لا يحب طبق أم علي الشهير بمكوناته الغنية خاصة في الأيام الخريفية

المقادير اللازمة

لتر حليب كامل الدسم
عبوتين قشطة
عبوة حليب مكثف محلي يمكن إستبدالها بالسكر الأبيض حسب الرغبة
مكسرات وزبيب وجوز هند
2 ملعقة كبيرة سمن بلدي
جلاش محمص ومفروم خشن او كرواسون او عجينة باف باستري ناضجة ومفرومة باليد

طريقة العمل

يسخن الحليب علي النار مع الحليب المكثف المحلي او السكر حال استخدامه
يرفع عن النار وتوضع عبوة قشطة له والسمن وتقلب
نحضر طاجن مدهونة سمنة
يوضع داخله الجلاش او الباف باستري او الكرواسون
ثم كمية من المكسرات
يغطي الخليط بالحليب جيداً
ثم توضع عبوة القشطة المتبقية علي الوجه
يوضع الطاجن بحذر في فرن مسخن مسبقاً حتي يصبح الوجه ذهبي والأسفل مقرمش
تخرج الطاجن برفق من الفرن
ثم قدميه دافئ مع المكسرات او بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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