شاهد| النجمة يُقصي ضمك من كأس الملك

البلاد- جدة
نجح فريق النجمة في إقصاء فريق ضمك من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين. في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ف إطار دور الـ 32 من البطولة.
بهذا الفوز، بلغ النجمة، الذي ينافس في دوري يلو، الدور ثمن نهائي البطولة.
انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف. سجل ثنائية النجمة كل من ليو تيليكا في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وبيلال عواشرية في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
هدددددف!⚽
أول أهداف النجمة عن طريق ليو تليكا.. ⚽️🔥
النجمة 1 × 0 ضمك#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#النجمة_ضمك | #SSC pic.twitter.com/92mMn8IJgZ
— SSC (@ssc_sports) September 25, 2024
🎥 الهدف الثاني لـ @alnajmahfc ⚽️
⏰ '85 بلال عواشيرا#النجمة_ضمك 2 – 0#نحلم_ونحقق | #أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/LHyf0xKO27
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 25, 2024