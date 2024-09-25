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شاهد| النجمة يُقصي ضمك من كأس الملك
الرياضة

شاهد| النجمة يُقصي ضمك من كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      25 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح فريق النجمة في إقصاء فريق ضمك من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين. في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم  ف إطار دور الـ 32 من البطولة.

بهذا الفوز، بلغ النجمة، الذي ينافس في دوري يلو،  الدور ثمن نهائي البطولة.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف. سجل ثنائية النجمة كل من ليو تيليكا في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وبيلال عواشرية في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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