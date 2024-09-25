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شاهد| التعاون يتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
الرياضة

شاهد| التعاون يتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      25 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل التعاون إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوز على حساب مضيفه فريق أبها 3-2، في المباراة الني أقيمت بينهما مساء اليوم في أبها، وامتدت لـ 120 دقيقة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1/1.

بادر التعاون بالتهديف عن طريق فلافيو في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، وعادل أبها النتيجة في الدقيقة العاشرة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر الشوط الثاني من ركلة جزاء سجلها أحمد عبده.

وفي الشوطين الإضافيين، سجل التعاون الهدفين الثاني والثالث عن طريق جواو بيدرو، ومحمد الكويكبي في الدقيقتين 92 و99.

وأحرز أحمد عبده ثاني أهداف أبها مع صافرة النهاية، ليفوز ذئاب القصيم بنتيجة 3-2، ويتأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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