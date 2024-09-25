شاهد| التعاون يتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

البلاد- جدة
تأهل التعاون إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوز على حساب مضيفه فريق أبها 3-2، في المباراة الني أقيمت بينهما مساء اليوم في أبها، وامتدت لـ 120 دقيقة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1/1.
بادر التعاون بالتهديف عن طريق فلافيو في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، وعادل أبها النتيجة في الدقيقة العاشرة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر الشوط الثاني من ركلة جزاء سجلها أحمد عبده.
وفي الشوطين الإضافيين، سجل التعاون الهدفين الثاني والثالث عن طريق جواو بيدرو، ومحمد الكويكبي في الدقيقتين 92 و99.
وأحرز أحمد عبده ثاني أهداف أبها مع صافرة النهاية، ليفوز ذئاب القصيم بنتيجة 3-2، ويتأهل إلى ثمن نهائي البطولة.
🎥 الهدف الأول لـ @AltaawounFC ⚽️
⏰ '20 فلافيو#أبها_التعاون 0 – 1#نحلم_ونحقق | #أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/HKge6FcoY7
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 25, 2024
هدددددف!⚽️
أحمد عبده يسجل هدف التعادل لـ أبها ⚽️🔥
أبها 1 × 1 التعاون #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #أبها_التعاون | #SSC pic.twitter.com/8LNPAyRa0z
— SSC (@ssc_sports) September 25, 2024
🎥 الهدف الثاني لـ @AltaawounFC ⚽️
⏰ '92 جواو بيدرو#أبها_التعاون 1 – 2#نحلم_ونحقق | #أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/p5cwY6Bwe0
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 25, 2024
🎥 الهدف الثالث لـ @AltaawounFC ⚽️
⏰ '98 محمد الكويكبي#أبها_التعاون 1 – 3#نحلم_ونحقق | #أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/D6eQT8tw6k
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 25, 2024
هدددددف!⚽️
أحمد عبده يسجل الهدف الثاني لـ أبها ⚽️🔥
أبها 2 × 3 التعاون #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #أبها_التعاون | #SSC pic.twitter.com/WqZl7Qhld7
— SSC (@ssc_sports) September 25, 2024