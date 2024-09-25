“ريف فالي” .. إبراز إسهامات صغار المزارعين

البلاد ـ الرياض

تنطلق بالدرعية اليوم ، فعاليات معرض وادي الريف “ريف فالي”، الذي ينظمه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي؛ لإبراز الأدوار المهمة التي يلعبها صغار المزارعين، في تعزيز إسهامات الأرياف السعودية في دعم القطاع الزراعي، وتعظيم دعمه للاقتصاد الوطني.

وتستمر فعاليات المعرض الذي يُقام في “بينالي الدرعية” لمدة يومين، بمشاركة واسعة للمختصين والمهتمين بالمجال الزراعي، وأصحاب القرار في القطاع وفي المنظومة البيئية، بالإضافة إلى الأفراد والجهات المهتمة بمستقبل الزراعة في المملكة، إلى جانب مشاركة المستفيدين من البرنامج، ويتوقع أن يستضيف المعرض أكثر من (10) آلاف زائر من مختلف الفئات.

ويهدف معرض “ريف فالي”، إلى تقديم تجربة نوعية تُسهم في تغيير الصورة النمطية البدائية عن أرياف المملكة، والاحتفاء بالمنجزات التي حققها برنامج “ريف السعودية”، إلى جانب عرض تجارب استثنائية تعكس مدى الشغف بممارسة مهنة الزراعة، واستعراض المشاريع المستقبلية للبرنامج، إضافةً إلى عكس الدور الحيوي للمزارع السعودي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030،

ويشتمل المعرض على أجنحة متنوعة لمشاريع القطاعات التي يدعمها البرنامج، حيث يضم، جناح النباتات العطرية، وجناح المحاصيل البعلية، وجناح القينة المضافة، إلى جانب أجنحة البن، والفاكهة، والعسل؛ حيث يستعرض المزارعون والمنتجون، أبرز منتجاتهم الزراعية والحيوانية، بغرض تسويقها، والاستفادة من هذه المنصة المهمة في الترويج لها، سعيًا لفتح أسواقٍ جديدة لمنتجاتهم.

يُشار إلى أن معرض “ريف فالي”، هو فعالية تثقيفية سياحية فريدة، تسعى إلى إبراز دور برنامج “ريف السعودية” في تمكين صغار المزارعين، وتعزيز الإنتاج الزراعي، إضافةً إلى تحسين جودة الحياة في الأرياف السعودية؛ من خلال استعراض أبرز المنجزات المحققة، إلى جانب استعراض بعض التجارب الاستثنائية في المجال الزراعي، التي تكشف عن المستقبل الواعد لتحقيق التنمية المستدامة في الريف السعودي.