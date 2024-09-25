تمثيل المملكة في المحافل الدولية.. «مسك» تعزز دور الشباب في تطوير السياسات العالمية

البلاد – الرياض

شارك عدد من الشباب القيادي السعودي، من مستفيدي برامج مؤسسة محمد بن سلمان” مسك” في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد” مؤتمر القمة المعني بالمستقبل” خلال الفترة من الـ20 حتى الـ23 من سبتمبر الجاري، في الولايات المتحدة؛ حيث يُمثِّل علامةً فارقةً في الجهود العالمية المُبذولة لتسريع التقدم، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وتُحفِّز مؤسسة مسك الجهود التكاملية، التي تُمكِّن الشباب السعودي من تمثيل المملكة في المحافل الدولية، والأخذ بيد مبادراتهم ومشاركتها في المنتديات العالمية الكبرى، كما تعمل على تمكين القادة الشباب من بناء جسور التواصل مع صُنّاع القرار حول العالم، والمساهمة في ابتكار الحلول الإبداعية لمعالجة التحديات العالمية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة.

وتأتي مشاركة “مسك” في فعالية مصاحبة، تتضمن جلسة حوارية عنوانها:” ميثاق الشباب للمستقبل”؛ ناقشت فيها كيفية معالجة الميثاق للقضايا الرئيسة، التي حددها الشباب حول العالم، بالإضافة إلى الرؤى المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في تحويل أُطر السياسات المحددة إلى نتائج قابلة للتنفيذ؛ ما يُمكِّن الشباب من إحداث التأثير الملموس في تشكيل وتنفيذ السياسات العالمية.

وتُعزِّز مشاركة” مسك” أيضًا دور الشباب السعودي في عمليات صُنع السياسات العامة؛ وضمان تأثير مبادراتهم والحلول المُبتكرة في معالجة التحديات العالمية القائمة، امتدادًا للحضور الملموس والتأثير الإيجابي للشباب السعودي في المنتديات العالمية الكبرى؛ مثل المنتدى الاقتصادي العالمي” دافوس” وقمة شباب العشرين، كما تواصل المؤسسة جهودها نحو تمكين القادة الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة، وإتاحة فرص الظهور والتأثير في المنصات العالمية.