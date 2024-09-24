وزير الصناعة يزور أميركا

البلاد – الرياض

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ تستهدف تطوير التعاون الصناعي والتعديني وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، إضافة إلى البحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعات صناعية واعدة؛ أبرزها الطيران والفضاء.

وتستمر الزيارة حتى 28 سبتمبر الجاري، وتشمل ولايات نيويورك وكاليفورنيا ونيفادا، يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلالها مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين لشركات أمريكية بارزة؛ لبحث فرص نقل المعرفة والابتكار وتقنيات التصنيع المتقدمة إلى المملكة، ومناقشة أحدث الحلول الذكية المستخدمة في عمليات التعدين. كما يستقبل في نيويورك، وزراء الصناعة وقادة التحول الصناعي حول العالم؛ خلال حدثٍ تنظمه المملكة بالشراكة مع “منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية” للترويج لاستضافتها المؤتمر العام الـ (21) للمنظمة المنعقد في الرياض 2025.