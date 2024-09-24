نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في «قمة المستقبل» بنيويورك

نيويورك – واس

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة في افتتاح قمة المستقبل رفيعة المستوى، المنعقدة ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وضم وفد المملكة كلًا من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وتبحث القمة أبرز القضايا على الساحة الدولية، والإصلاحات الضرورية الهادفة إلى تعزيز السلام والازدهار والتنمية لدول وشعوب العالم، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز العمل المتعدد الأطراف.

لقاءات مكثفة

وفي إطار الجهود السياسية والإنسانية الكبيرة للمملكة، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري التنسيقي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية؛ وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية.

كما شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العشاء الوزاري السنوي التاسع عشر لتبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط.

وتم التطرق خلال العشاء الوزاري، الذي أقيم في معهد السلام الدولي بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل توحيد الجهود لمواجهة التحديات القائمة.

والتقى سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة ميريانا سبولياريتش، وتم خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين الجانبين على الصعيد الإنساني والإغاثي، والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع الإنسانية، لاسيما المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

كما التقى سمو وزير الخارجية، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة السيدة سيخريد كاخ، وجرى بحث التطورات في قطاع غزة، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء معالي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.