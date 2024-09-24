الرياضة في ممتاز الطائرة| الخليج يحقق فوزه الثالث على التوالي والاتحاد يعبر الصفا

الدمام-البلاد واصل الخليج نتائجه المميزة في دوري ممتاز الطائرة، بعد أن حقق فوزه الثالث على التوالي، على حساب الترجي بثلاثة أشواط نظيفة 25/12، 25/13، 25/12؛ ليترفع رصيده الى 9 نقاط. وتمكن الاتحاد من الفوز على الصفا بثلاثة اشواط مقابل شوط 25/22 ، 16/25 ، 25/17 ، 25/21. وفاز الأهلي على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط. وشهدت المباراة تنافساً كبيراً جاءت نتائج الأشواط 25/17 ، 25/22 ، 22/25 ، 26/24. وتغلب الخويلدية على أبها بثلاثة اشواط دون مقابل 25/13 ، 27/25 ، 25/22.