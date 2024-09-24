الرياضة

في ممتاز الطائرة| الخليج يحقق فوزه الثالث على التوالي والاتحاد يعبر الصفا

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      24 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد

واصل الخليج نتائجه المميزة في دوري ممتاز الطائرة، بعد أن حقق فوزه الثالث على التوالي، على حساب الترجي بثلاثة أشواط نظيفة 25/12، 25/13، 25/12؛ ليترفع رصيده الى 9 نقاط.

وتمكن الاتحاد من الفوز على الصفا بثلاثة اشواط مقابل شوط 25/22 ، 16/25 ، 25/17 ، 25/21.

وفاز الأهلي على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط. وشهدت المباراة تنافساً كبيراً جاءت نتائج الأشواط 25/17 ، 25/22 ، 22/25 ، 26/24.

وتغلب الخويلدية على أبها بثلاثة اشواط دون مقابل 25/13 ، 27/25 ، 25/22.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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