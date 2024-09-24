المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مطبق مالح بحشوة الأجبان

نيفين عباسaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      24 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المطبق هو فطيرة محشية ومقلية في مقلاة وحشوة مكونة غالبا من اللحم المفروم أو الكراث ونقدمها لكِ اليوم بحشوة الجبن

المقادير اللازمة

للعجين
4 كوب طحين
ملعقة ملح
4 ملعقة كبيرة زيت
2 كوب ماء للعجن
٢ م ك زيت
كوب ماء

للحشوة
جبن فيتا
لبنه
جبنة موزاريلا مبشورة
جبنة شيدر مبشورة
بيضة

طريقة العمل

العجينة
في العجان، نضع مقادير العجين ونضع الماء بالتدريج ونعجن حتي نحصل علي عجينة متماسكة لا تلتصق باليد
تخرج وتعجن باليد للتأكد من عدم إلتصاق العجين باليد
تقطع كرات وتغطي وتترك نصف ساعة ترتاح
في سطح مرشوش بالزيت نقوم بفرد العجين حتي تصبح مسطحة ورقيقة
نقوم بتقليب جميع مقادير حشوة الأجبان
تحشي قطعة العجين وتطبق بالتساوي
في صاج علي النار كدهون زيت او مقلاة نقوم بوضع المطبق علي نار مرتفعة حتي يصبح ذهبي
يقلب علي الجهة الأخري وننتظر حوالي دقيقتين حتي يصبح ذهبي ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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