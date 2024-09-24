طريقة عمل مطبق مالح بحشوة الأجبان

المطبق هو فطيرة محشية ومقلية في مقلاة وحشوة مكونة غالبا من اللحم المفروم أو الكراث ونقدمها لكِ اليوم بحشوة الجبن

المقادير اللازمة

للعجين

4 كوب طحين

ملعقة ملح

4 ملعقة كبيرة زيت

2 كوب ماء للعجن

٢ م ك زيت

كوب ماء

للحشوة

جبن فيتا

لبنه

جبنة موزاريلا مبشورة

جبنة شيدر مبشورة

بيضة

طريقة العمل

العجينة

في العجان، نضع مقادير العجين ونضع الماء بالتدريج ونعجن حتي نحصل علي عجينة متماسكة لا تلتصق باليد

تخرج وتعجن باليد للتأكد من عدم إلتصاق العجين باليد

تقطع كرات وتغطي وتترك نصف ساعة ترتاح

في سطح مرشوش بالزيت نقوم بفرد العجين حتي تصبح مسطحة ورقيقة

نقوم بتقليب جميع مقادير حشوة الأجبان

تحشي قطعة العجين وتطبق بالتساوي

في صاج علي النار كدهون زيت او مقلاة نقوم بوضع المطبق علي نار مرتفعة حتي يصبح ذهبي

يقلب علي الجهة الأخري وننتظر حوالي دقيقتين حتي يصبح ذهبي ويقدم