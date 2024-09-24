طريقة عمل المعصوب الملكي بالقشطة

المعصوب طبق سعودي محلى ومن الاطباق المعروفة بمنطقة جازان وما حولها

المقادير اللازمة

للخبز

كوب ونصف دقيق بر

كوب ونصف دقيق أبيض

3 ملاعق كبيرة زيت

مصف ملعقة صغيرة ملح

ماء للعجن

أو يمكن إستبدال مقادير العجين بشراء خبز بني جاهز

كيلو موز مهروس

2 ملعقة كبيرة سمن

كوب حليب

قشطة

عسل

حبة سوداء

طريقة العمل

في وعاء يقلب الدقيق والملح والزيت والماء ونعجن حتي نحصل علي عجين متماسك

يفرد العجين ويسوي في مقلاة غير لاصقة علي النار من الجهتين

يفرم الخبز بالسكين او في محضر الطعام

يهرس الموز ويترك جانباً

يذوب السمن علي النار

يضاف له الخبز المفروم والموز ونقلب جيداً

يرفع عن النار وتقلب عبوة قشطة علي الخليط

يرص في طبق التقديم مع كمية إضافية من القشطة والعسل والحبة السوداء

ويقدم المعصوب